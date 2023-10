Stiri pe aceeasi tema

- In ultima vreme, tot mai multe cupluri celebre au ajuns la final de drum. Publicul a fost martorul unor desparțiri șocante, la care nimeni nu s-ar fi așteptat vreodata. Aflam acum ca și Meryl Streep și soțul ei divorțeaza, dupa 45 de ani de casnicie. Meryl Streep și Don Gummer divorțeaza Un nou divorț…

- De curand, s-a aflat ca celebra actrița și sculptorul american Don Gummer sunt separați de șase ani, potrivit revistei People. Cei doi s-au casatorit in... The post Meryl Streep si Don Gummer au implinit 45 de ani de casnicie, dar sunt separați de șase ani appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Meryl Streep si sotul ei, Don Gummer, s-au despartit dupa 45 de ani de casnicie, anunta People, potrivit News.ro. Sambata, PEOPLE a confirmat ca Streep, 74 de ani, castigatoare a trei premii Oscar, si Gummer, 76 de ani, au incheiat discret partea romantica a relatiei lor in urma cu sase ani. „Don Gummer…

- Meryl Streep si sotul ei Don Gummer s-au despartit dupa 45 de ani de casnicie, anunta People, potrivit news.ro.Sambata, PEOPLE a confirmat ca Streep, 74 de ani, castigatoare a trei premii Oscar, si Gummer, 76 de ani, au incheiat discret partea romantica a relatiei lor in urma cu sase ani. „Don…

- Flick și Denisa Filcea aniverseaza trei ani de casnicie. Aceștia formeaza o familie frumoasa, iar rodul iubirii lor este micuța Eva Maria. Pentru a marca acest moment, omul de radio i-a facut un cadou special soției sale.

- Sarbatoare mare in familia Danei Rogoz! Actrița a implinit frumoasa varsta de 38 de ani! Ce surpriza i-au facut copiii și soțul ei cu ocazia zilei de naștere și ce mesaj emoționant a transmis actrița.

- Primaria TURDA a celebrat cuplurile care au implinit 50 de ani de casatorie! Cristian Matei, primarul municipiului Turda: „Astazi, in sala mare a primariei am avut bucuria sa sarbatorim nu

- Este un adevarat șoc in lumea mondena. Soțul artistei Britney Spears, Sam Asghari, a depus actele pentru divorț la doar 14 luni de la momentul in care cei doi s-au casatorit, informeaza The Guardian.O persoana familiarizata cu problema, apropiata de Asghari, a confirmat ca actele au fos depuse miercuri,…