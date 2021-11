Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea lugojeana vrea sa acceseze fonduri prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” pentru reabilitarea celor doua poduri rutiere peste raul Timiș din centrul Lugojului: Podul de Fier și Podul de Beton. In acest sens a fost convcata o ședința extraordinara…

- S-a redeschis Centrul de vaccinare de la CASPEV, situat pe str. Sasarului nr.3. Persoanele interesate se pot vaccina aici cu serul Pfizer (3 doze), respectiv serul Johnson&Johnson (doza unica). Municipiul Baia Mare pune la dispozitia persoanelor interesate si Centrul de vaccinare functional la Rivulus…

- Guvernul Nicolae Ciuca si-a fixat prin programul de guvernare ca aprobarea bugetului pentru anul 2022 sa aiba loc pana la finalul acestui an, o alta tinta asumata vizand reforma sistemului de pensii si reforma salarizarii in sectorul public. Astfel, in documentul programatic al Executivului PNL-UDMR…

- Programul centrului de vaccinare de la Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava a fost prelungit de marți, 26 octombrie a.c., a informat purtatorul de cuvant al Direcției de Sanatate Publica Suceava, Gabriela Bancila. Astfel, centrul va funcționa intre orele 8.00-20.00, de luni pana ...

- Proiectul pilot anunțat de Florin Cițu și Sorin Cimpeanu la Liceul Lazar se traduce prin ore cu prezența fizica doar la materiile de Bacalaureat, pentru elevii de clasa a XII-a, o masura implementata inca de anul trecut, in contextul pandemiei. Programul – pilot al proiectului “Romania educata”, despre…

- Serviciul Administratie publica locala, juridic contencios – Direcția juridica, administrație publica locala din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, in conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizionala in administrația publica,…

- Premierul Florin Cițu a declarat, vineri, ca daca ar fi in locul ministrului interimar de la Justiție, Lucian Bode, ar trimite Corpul de control pentru a verifica cum au ieșit documente oficiale din instituție. Acesta a facut referire la informațiile potrivit carora Lucian Bode ar fi schimbat șefa Direcției…

- Primaria Municipiului Buzau anunța cetațenii, ca in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din 19 AUGUST 2021, a fost adoptata urmatoarea hotarare cu caracter normativ: „In conformitate cu dispozitiile art. 198, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile…