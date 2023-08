Stiri pe aceeasi tema

- Mii de polițiști, jandarmi, pompieri, structuri antitero, dar și caini specializați in depistarea drogurilor și a materialelor explozive, se vor afla in perimetrul Untold. In zona, vor fi amplasate si doua spitale mobile, iar Șuier va conduce, și in acest an, divizia de echipaje canine, special pregatite…

- In scopul impunerii unui climat de disciplina in randul participanților la trafic, prevenirii si combaterea conducerii vehiculelor pe drumurile publice sub influența alcoolului sau altor substanțe, in perioada 08/09.07.2023 polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul Rutier,…

- Forte iraniene au deschis focul asupra unuia dintre petroliere, dupa care au fugit, la sosirea unui distrugator al US Navy, se arata in comunicat. Iran tried to seize two oil tankers near the strategic Strait of Hormuz early Wednesday, firing shots at one of them, the US Navy says. — Global Defense…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a dezmintit vineri orice acord cu Iranul in domeniul nuclear, dand asigurari ca informatiile de presa potrivit carora un astfel de acord este pe punctul de a fi incheiat sunt "inexacte", noteaza AFP."Fiind vorba de Iran, unele dintre informatiile pe care…

- O luna de cautari fara oprire, pe raul Mureș, atat in Timiș cat și in Arad. Zeci de pompieri din ambele județe, scafandri, dar și voluntari au cautat fara oprire victimele disparute in urma accidentului de barca petrecut la finalul lui aprilie. Salvatorii inca incearca sa gaseasca trupul ultimei victime,…

- Noi, structurile Ministerului Afacerilor Interne din județul Alba (ISU Alba, IPJ Alba, IJJ Alba, ANA – Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba și ANITP – Centrul Regional Alba Iulia) va invitam pe toți, de la mic la mare, sa sarbatorim impreuna Ziua Internaționala a Copilului.…

- Forte iraniene si talibani au facut schimb de tiruri sambata, la frontiera dintre Iran si Afganistan, anunta politia iraniana, relateaza AFP, conform Mediafax.Incident intervine in contextul unor tensiuni pe tema distribuirii apei raului Helmand, dupa ce un baraj construit in Afganistan a limitat…

- Iranul a testat cu succes joi o racheta balistica cu raza de acțiune de 2.000 km, a anunțat presa de stat iraniana, citata de Reuters, la doua zile dupa ce șeful forțelor armate israeliene a evocat perspectiva unor „acțiuni” impotriva Teheranului din cauza programului sau nuclear.Iranul, care are…