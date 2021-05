Deșeurile, o pată inestetică și dăunătoare pe fața României O tema des dezbatuta in ultima vreme este cea a deșeurilor. De origine franceza (dechet), cuvantul „deșeu” are semnificația de „rest, ramașița, parte neutilizabila care ramane dintr-un material folosit” (NDULR). Și cum omenirea produce zilnic milioane de tone de deșeuri este firesc ca acestea sa constituie o problema, mai ales atunci cand […] Articolul Deșeurile, o pata inestetica și daunatoare pe fața Romaniei apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei sportivi, membri ai Secției de Arte Marțiale din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe au luat parte la Campionatul Național de Judo pentru Tineret U23 ani care s-a desfașurat la Poiana Brașov, in perioada 6-9 mai a.c., la care au participat cei mai buni sportivi din țara cu…

- Avand in vedere scaderea ratei de incidenta sub 3 cazuri la mia de locuitori, Municipiul Sfantu Gheorghe va iesi oficial de marti din scenariul rosu al pandemiei. Acest lucru inseamna ca restaurantele vor putea functiona din nou la interior, cu o capacitate redusa la 30%. De asemenea, Cinema Arta se…

- Primaria Sfantu Gheorghe reia demersurile pentru transferarea poligonului militar din proprietatea statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in proprietatea municipiului, dorind ca pe o parte din terenul de peste 70 de hectare sa extinda cimitirul comun. Primarul Antal Arpad a declarat…

- Castelul „Miko” din localitatea Olteni, cumparat de autoritatile locale in anul 2014 cu scopul de a-l salva de la distrugere si a-l introduce in circuitul turistic si cultural, va fi reabilitat cu sprijinul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii.…

- Politia Locala Sfantu Gheorghe va fi dotata in acest an cu camere audio-video corporale BodyCam, precum si cu drone pentru supraveghere a zonelor mai izolate sau greu accesibile. Primarul municipiului, Antal Arpad, a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca tot in acest an va fi extinsa…

- Tarifele la apa si canalizare au fost majorate luna aceasta in mai multe orase si comune din judetul Covasna unde opereaza Gospodaria Comunala Sfantu Gheorghe, pe fondul cresterii costurilor energiei electrice, managementului namolurilor si salarizarii personalului. Directorul societatii, Kozsokar Attila,…

- Cazinourile online dispun de instrumente mult mai variate și mai atractive pentru a-și spori nivelul de reputație printre jucatori. Unul dintre aceste moduri de a determina un jucator sa devina membru este oferta de bonusuri și promoții. Calitatea acestor recompense, așa cum este cea din oferta Vulkan…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mures a fost inclusa, in premiera, in clasamentul Times Higher Education – Emerging Economies University Ranking 2021, a anuntat, miercuri, rectorul Leonard Azamfirei. „The World University Ranking a dat publicitatii,…