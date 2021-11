Deșeuri: Comisia Europeană solicită României, Bulgariei, Croației, Greciei și Slovaciei să îmbunătățească tratarea deșeurilor Comisia solicita Bulgariei, Croației, Greciei, Romaniei și Slovaciei sa aplice in mod corect Directiva privind depozitele de deșeuri și Directiva-cadru privind deșeurile Directiva privind depozitele de deșeuri stabilește standarde pentru depozitele de deșeuri pentru a preveni efectele adverse asupra sanatații umane, a apei, a solului și a aerului. In temeiul acestei directive, statele membre trebuie sa ia masuri pentru a se asigura ca numai deșeurile care au fost tratate sunt eliminate prin depozitare. Pactul verde european și Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluarii stabilesc pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

