- Marea Britanie va interzice reclamele care promoveaza alimente nesanatoase la televizor in timpul zilei, ca parte a efortului sau de a combate obezitatea si de a incuraja alimentatia sanatoasa. Reclamele pentru produsele nesanatoase vor fi drastic limitate si in mediul online.

- Președintele francez Emmanuel Macron a fost luat la palme de un barbat in timpul unui turneu in Franța, inainte de alegerile regionale și de cele prezidențiale de anul viitor. Incidentul a avut loc in timpul vizitei pe care Emmanuel Macron a facut-o in localitatea Tain-l’Hermitage, situata in regiunea…

- Arheologii au descoperit sase gropi dedicate sacrificiilor ce contin aproximativ 500 de artefacte, printre care masti din aur si din bronz, in orasul istoric Sanxingdui din China, transmite joi Live Science, care citeaza media chineze. Situl arheologic este localizat la aproximativ 1.500 km…

- Președintele PSD Timișoara, consilierul județean Mihai Ritivoiu, a reacționat in stilu-i caracteristic, marți, dupa ce viceprimarul Ruben Lațcau i-a cerut demisia lui Andrei Dragila, longevivul director de la Horticultura. Ritivoiu comenteaza, ironic, ca in anul in care s-a nascut edilul, Dragila avea…

- Gafa de proporții la protocol la Cotroceni, in timpul vizitei de marți a Maiei Sandu, președintele Republicii Moldova. Drapelul de stat al Republicii Moldova a fost arborat greșit in timpul intalnirilor pe care le-a avut Maia Sandu cu Klaus Iohannis. Din imaginile de la cele intrevederi se vede ca drapelul…

- In perioada 6 aprilie – 6 mai 2021, in Casa Custodelui, vizitatorii Cetații de Scaun a Sucevei vor avea ocazia sa admire expoziția temporara „Stema Moldovei - Descoperiri arheologice". Vor fi expuse piese intregi sau fragmente de piese, dar și facsimile ale unor documente ...

- eMAG intra intr-o noua etapa de dezvoltare cu investiții de peste 3,2 miliarde de lei in urmatorii trei ani pentru a susține dezvoltarea accelerata a comerțului online și anunța o evoluție a echipei executive, care va conduce extinderea companiei la nivel regional. Astfel, Tudor Manea preia rolul de…