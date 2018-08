Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile americane au descoperit un tunel secret prin care erau transportate droguri care se intinde din subsolul unui fost restaurant din statul Arizona pana in Mexic, informeaza postul BBC, citat de Mediafax.

- Libertatea a surprins lucrarile ucrainenilor de pe granița cu Romania: barajul de sarma ghimpata e ridicat și impotriva porcilor mistreți. Maramureșul este sub cod albastru, dar județele alaturate, Salaj și Satu Mare, sunt sub cod roșu de pesta porcina. de Razvan Luțac Granița romano-ucraineana, 20…

- Mai multi parinti au manifestat luni la Beijing in fata Ministerului chinez al Sanatatii dupa un scandal privind vaccinuri necorespunzatoare, astfel de proteste fiind extrem de rare in China, relateaza AFP. Manifestantii s-au instalat in fata gardurilor Ministerului Sanatatii, purtand banderole…

- Autoritațile din Germania au evacuat un tren de mare viteza ce circula în sudul țarii, dupa ce un pasager a descoperit un recipient ce conținea o substanța neidentificata, a anunțat Poliția, potrivit agenției DPA, preluata de Mediafax. Trenul, care circula de la Wuerzburg la Frankfurt,…

- Autoritatile din Columbia au confiscat 14 replici ale tricourilor selectionatei nationale de fotbal, participanta la Cupa Mondiala 2018, si care erau impregnate cu cinci kilograme de cocaina, anunta cotidianul Semana, citat de agentia DPA. Descoperirea a fost facuta cu ocazia unui control de rutina,…

- Un adolescent care a fost deportat in Mexic de autoritațile americane inainte sa termine liceul, a fost omorat trei saptamani mai tarziu. Manuel Antonio Cano-Pacheco, in varsta de 19 ani, a fost deportat de Forțele de Imigrații ale SUA in Mexic, țara sa natala. El a fost adus in SUA de catre parinții…

- Un barbat a fost gasit fara viata in dreptul unui mormant din Cimitirul Eternitatea, din Iasi. Descoperirea socanta a fost facuta de o femeie venita sa aprinda o lumanare, potrivit Romania TV.Oamenii legii spun ca batranul avea semne vizibile de violenta pe corp si au deschis o investigatie pentru crima.…