Descoperirea momentului. Bolile potențial mortale ar putea fi depistate cu mult timp înainte de debut Cercetatori din Japonia sustin ca inteligenta artificiala (AI) poate indica varsta unui pacient dupa examinarea radiografiilor toracice, marcand un salt semnificativ in domeniul imagisticii medicale. Descoperirea deschide calea pentru o mai buna detectare timpurie a mai multor boli potential mortale. Echipa de la universitatea Metropolitana din Osaka a dezvoltat un model avansat de inteligenta artificiala capabil sa utilizeze radiografiile toracice pentru a estima cu exactitate varsta cronologica. In cazul in care exista o diferenta intre varsta estimata de AI si varsta reala a pacientului, aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

