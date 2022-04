Descoperirea horror din Makariv Primarul din Makariv (Makarov) spune ca 132 de civili au fost gasiti impuscati in satul aflat la mai mult de 50 de kilometri vest de Kiev, relateaza DPA vineri. Cei mai multi dintre morti au fost gasiti in gropi comune, a declarat primarul Vadim Tokar pentru televiziunea ucraineana. El a dat vina pe soldatii rusi, care au ocupat recent mai multe zone. Informatia nu a putut fi verificata in mod independent. Aproximativ 40% din sat a fost distrus, a declarat primarul, adaugand ca oamenii nu au electricitate sau gaz. Alte acuzații grave Soldatii rusi au violat minori, a afirmat vineri comisarul pentru… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soldatii rusi au violat minori, a afirmat vineri comisarul pentru drepturile omului din parlamentul ucrainean, Liudmila Denisova, transmita dpa preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Primarul din Makariv (Makarov) spune ca 132 de civili au fost gasiti impuscati in satul aflat la mai mult de 50 de kilometri vest de Kiev, relateaza DPA vineri.Cei mai multi dintre morti au fost gasiti in gropi comune, a declarat primarul Vadim Tokar pentru televiziunea ucraineana. El a dat vina pe…

- Papa Francisc a denunțat miercuri ”masacrul de la Bucha” și a sarutat drapelul Ucrainei trimis din orașul ucrainean. Totodata a chemat alaturi de el un grup de copii veniți marți din Ucraina. ”Vesti recente din Razboiul din Ucraina (…) atesta noi atrocitati, precum masacrul de la Bucea, o cruzime tot…

- Se așteapta sa mai fie gasite „multe” cadavre la Bucea (Bucha) deoarece polițiștii inca nu au percheziționat casele, anunța Sky News. Numarul morților din Bucea continua sa creasca pe masura ce cautarile avanseaza. Șeful poliției din regiune a prezis ca numarul final va fi „foarte mare”. „Nu exista…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat vehement, in discursul prin videoconferinta rostit marti in Consiliul de Securitate ONU, atrocitatile pe care le atribuie armatei ruse produse in localitatea Bucha, la periferia Kievului, si a criticat atitudinea pasiva a Natiunilor Unite, anunța…

- Presedintia Rusiei a respins categoric, luni, acuzatiile privind atrocitatile comise in oraselul Bucha, situat la periferia Kievului, si a anuntat propria investigatie in acest caz, pe care il considera un nou efort de discreditare a armatei ruse. "Respingem categoric toate acuzatiile", a declarat…

- Cadavrele a cel puțin 20 de civili au fost gasite pe strada in orașul Bucha, la nord-vest de Kiev, dupa retragerea forțelor ruse din zona, relateaza CNN. Morții, imbracați in haine civile, sunt gasiți in poziții ciudate, unii cu fața in jos, lipiți de trotuar, alții cu fața in sus și cu gura deschisa.…

- Cel putin sase persoane au murit intr-un bombardament la Kiev, capitala Ucrainei, in noaptea de duminica spre luni,intr-un moment in care fortele ruse incearca in continuare sa incercuiasca orasul. Sase cadavre erau intinse luni dimineata in fata centrului comercial Retroville, in nord-vestul Kievului,…