Descoperirea despre goți care schimba datele istoriei: organizarea popoarelor, diferita fața de ce se credeaPaleogeneticienii au decodificat genomul a 136 de locuitori antici din Balcani, fapt ce le-a permis sa descopere istoria formarii popoarelor slave din regiune și, de asemenea, sa dovedeasca ca vechii goți barbari romani erau o confederație de popoare si nu reprezentanți ai unui singur etnos, relateaza Rador Radio Romania.

Descoperirile oamenilor de știința au fost publicate intr-un articol in revista "Cell". "Grupurile de oameni care au patruns in Balcani in epoca declinului Imperiului…