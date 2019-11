Stiri pe aceeasi tema

- In general, s-a presupus ca aceste gauri negre ar putea ajunge la o masa de pana la 20 de ori mai mare decat cea a Soarelui. Insa descoperirea unei gauri negre-“monstru” – LB-1 -, cu o masa de aproximativ 70 de ori mai mare decat a Soarelui, la o distanta de aproximativ…

- O gaura neagra atat de mare incat n-ar fi trebuit sa existe in Calea Lactee a fost detectata de cercetatori in cealalta parte a galaxiei noastre, iar descoperirea pune sub semnul intrebarii teoriile existente despre evoluția stelelor, informeaza cnet.com, potrivit Mediafax.

- Astronomii au descoperit o enorma gaura neagra in Calea Lactee, atat de mare incat pune in discuție teoriile existente privind evoluția stelelor, au afirmat joi cercetatorii, potrivit Hotnews. In condițiile in care in galaxia noastra exista circa 100 de milioane e gauri negre, LB-1 este de doua ori…

- Astronomii au descoperit o enorma gaura neagra în Calea Lactee, atât de mare încât pune în discuție teoriile existente privind evoluția stelelor, au afirmat joi cercetatorii, citați de AFP.LB-1, o gaura neagra situata la 15.000 de ani lumina de Terra, și pe care…

- Oamenii de știința sustin ca explozia a fost asa de mare incat impactul a fost simțit la 200.000 de ani lumina. Flacara cataclismica de forma conica a calatorit spre ambii poli ai galaxiei. Citeste si Astronomii au realizat harta galaxiei: Discul Caii Lactee este deformat si rasucit Autorul…

- Oamenii de știința susțin ca a noua planeta din Sistemul Solar, despre care NASA afirma in 2017 ca aproape sigur exista, ar putea fi, de fapt, o gaura neagra primordiala care orbiteaza in jurul Soarelui, potrivit unui articol publicat de newshub.co.nz. Gaurile negre primordiale exista de la inceputul…

- Oamenii de stiinta americani au captat in imagini o gaura neagra uriasa care a devorat intr-o maniera violenta o stea "ghinionista", ilustrand astfel pentru prima data in istorie un extraordinar si haotic eveniment cosmic, de la inceputul si pana la finalul acestuia, cu ajutorul unui telescop lansat…

- Gaurile negre din Univers se afla undeva la limita dintre ficțiune și știința. Pe de o parte, oamenii de știința au vazut adevarate gauri negre in acțiune, consumand stele care trec foarte aproape de aceastea, dar nicio nava spațiala nu a reușit vreodata sa traverseze o