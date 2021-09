Descoperire șocantă la Constanța. Un cadavru fără cap, găsit pe plajă Un cadavru fara cap a fost gasit, vineri, pe o plaja din Constanța. Trupul neinsuflețit era intr-o stare avansata de putrefacție. Descoperirea a fost facuta de un barbat care se plimba de dimineața pe malul marii, in zona plajei Neversea din Constanța. El a alertat imediat autoritațile. La fața locului au ajuns cadrele medicale ale […] The post Descoperire șocanta la Constanța. Un cadavru fara cap, gasit pe plaja appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un francez a descoperit ramașițele a trei copii mici in casa, in timp ce facea curațenie dupa moartea soției. Descoperirea infricoșatoare au fost facuta luni, pe o proprietate din Mezeray, langa orașul Le Mans. Barbatul de 41 de ani a chemat poliția dupa ce a gasit ramașițe intr-un dulap, potrivit BFMTV.…

- Trei persoane au fost ranite, luni dimineața, in urma unui accident care a avut loc la ieșirea din localitatea constanțeana Tuzla, in care au fost implicate trei mașini. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 39, la ieșire din localitatea Tuzla catre Mangalia,…

- Un turist aflat pe plaja Reyna din Constanța a fost scos de salvamari din valurile marii, dupa ce martorii de pe plaja au semnalat ca se ineaca. A fost alertat un echipaj medical care a sosit la fața locului intr-o viteza uluitoare. Fiecare secunda a fost extrem de importanta pentru salvarea barbatului.…

- Duminica dupa amiaza, polițiștii constanțeni au fost solicitați in Eforie Nord unde mai multe persoane se luasera la bataie. Un grup de turiști și altul de salvamari s-au luat la cearta apoi au inceput sa se loveasca. La fața locului au ajuns mai multe Ambulanțe. Șase turiști din București ar fi fost…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a anunțat, miercuri, ca a fost redeschisa magistrala București – Constanța. Toate trenurile de calatori spre și dinspre litoral circula pe ruta directa. La Fetești, unde cinci vagoane ale unui tren de marfa au deraiat, traficul e redirecționat pe un singur fir.…

- Traficul rutier a fost dat peste cap, miercuri dupa-amiaza, pe A4 Agigea – Ovidiu, in urma unui accident in care au fost implicate trei TIR-uri. Centrul Infotrafic al Poliției Romane a anunțat ca, in județul Constanța, pe Autostrada A4 Agigea – Ovidiu, la km 18+700, circulația este restricționata pe…

- Sute de turiști au fost alungaț, marți, de pe plaja din Eforie Nord de o furtuna puternica. Litoralul a fost ieri sub avertizare de vreme severa. Turiștii povestesc ca norii s-au adunat deodata. Vantul a inceput sa bata puternic, iar obiectele de pe plaja, inclusiv umberelele și șezlongurile au fost…

- Asociatiile Elevilor anunta ca vor picheta sediile mai multor prefecturi din tara, dar si sediul Guvernului, in semn de protest fata de eliminarea gratuitatii transportului pentru elevi. “Ca raspuns, la ora 14:00, membrii Asociatiei Elevilor din Constanta vor fi prezenti maine in fata Prefecturii pentru…