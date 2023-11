Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati, tata si fiu au fost gasiti luni dimineata morti intr-un apartament de pe strada Sirius din Timisoara, dupa ce un locatar care a... The post Un tata și fiul sau au fost gasiți morți intr-un apartament din Timișoara appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un barbat si fiul sau au fost gasiti morti, luni dimineata, intr-un apartament din Timisoara. Politia a intrat in locuinta dupa ce un locatar, care a simtit un miros intepator pe casa scarilor, a sunat la 112, scrie News.ro. In apartament a fost gasit un barbat, de 60 de ani, mort, pe o canapea, si…

- Un tata și fiul sau au fost gasiti morți luni dimineata, 6 noiembrie, de catre polițiști in apartamentul in care in care locuiau de pe strada Sirius din Timisoara, dupa ce locatarii au sesizat mirosul ințepator pe casa scarilor și au sunat la 112, transmite site-ul local Opinia Timișoarei.La fața locului…

- Doi barbati, tata si fiu au fost gasiti luni dimineata morti intr-un apartament de pe strada Sirius din Timisoara, dupa ce un locatar care a simtit un miros intepator pe casa scarilor a sunat la numarul de urgente 112.Politistii de la Sectia 2 au intrat in locuinta celor doi si l-au gasit pe tata,…

- Politistii de la Sectia 2 au intrat in locuinta celor doi si l-au gasit pe tata, un barbat de 60 de ani, mort, pe o canapea si cu o lovitura la nivelul capului. Fiul acestuia, un barbat de 46 de ani, era spanzurat in baie. Criminalistii au prelevat probe din apartament, iar trupurile celor […]

- Politistii iberici au facut o descoperire groaznica intr-un apartament din Castello de la Plana. Doi romani au fost gasiti morti, unul langa altul. Alarmati de faptul ca femeia nu mai venise la munca, prietenii si colegii ei au sunat la Politie. Sotul ar fi omorat-o pe femeia, apoi s-a sinucis Pista…

- Medicii au depistat o ”leziune atipica”, in urma unui RMN, in partea frontala a creierului femeii in varsta de 64 de ani, care suferea de pierderi de memorie si depresie.Dupa interventia chirurgicala, au descoperit ca era vorba de un Ophidascaris robertsi, un vierme rotund de opt centimetri care, potrivit…

- Crima care i-a șocat și pe polițiști! Cei doi soți din Iași au fost gasiți fara suflare in județul Tulcea, la Gura Portiței. O femeie a fost gasita injunghiata in zona gatului, iar barbatul s-a inecat in mare. Iata mai multe detalii despre tragedie!