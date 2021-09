Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie s-a petrecut miercuri dupa-amiaza pe strada Constantin Radulescu Motru din zona Lipovei. O femeie al carei soț nu raspundea la telefon a mers sa il caute unde a parcat microbuzul. A avut un șoc pentru ca l-a gasit spanzurat. Barbatul care s-a sinucis nu a lasat niciun bilet de adio in care…

- Noapte de COȘMAR pentru o femeie din Ocna Mureș: A fost batuta și amenințata cu moartea de soțul ei Un barbat din Ocna Mureș, care si-a amenințat și agresat soția, este cercetat de polițiști. A fost emis ordin de protecție provizoriu. La data de 30 august 2021, in jurul orei 22,00, in urma unui apel…

- Femeia in varsta de 43 de ani a fugit de acasa, in urma cu trei zile, dupa ce a lasat un mesaj rudelor, prin care amenința ca vrea sa se sinucida. In urma acestui mesaj, sora femeii, ingrijorata, a alertat poliția, iar in cel mai scurt timp, mai multe echipaje de poliție și pompieri au inceput cautarile…

- Iorgu Macsim, soțul femeii de 47 de ani din Iași gasita fara viața in locuința, a fost reținut de catre polițiști, fiind principalul suspect in cazul morții partenerei sale. De meserie polițist de frontiera, barbatul a fost cel care de la locul tragediei a anunțat organele legii de decesul soției.

- La data de 11 august 2021, in jurul orei 22.00, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie, de 45 de ani, din comuna Mihalț, care locuiește fara forme legale in municipiul Sebeș, cu privire la faptul ca soțul sau se manifesta violent. Polițiștii deplasați la locuința celor doi,…

- O femeie in varsta de 43 de ani a fost impuscata mortal marti de sotul ei in barul in care lucra, in Larissa, (centrul Greciei), feminicid ce survine la patru zile dupa un altul comis in apropiere de Atena, relateaza AFP. Acest nou feminicid a provocat un soc in Grecia, o tara cu aproximativ…

- La data de 14 iulie 2021, polițiștii din Ocna Mureș au fost sesizați, prin plangere, de catre o femeie din oraș, cu privire la faptul ca a fost amenințata, cu moartea, de catre soțul sau, cu care se afla in divorț. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca, la inceputul lunii iulie,…