Descoperire neașteptată în munții Alpii In timpul ascensiunii sale in Alpi, in cantonul elvețian Berna, un turist a descoperit o moneda romana antica ingropata in moloz la mare altitudine. Dupa transmiterea informațiilor catre specialiști și sapaturile ulterioare, a devenit clar ca locul descoperirii ar putea fi un sanctuar pentru romani, unde aceștia savirșeau jertfe și se inchinau zeilor munților. In timpul sapaturilor s-au gasit Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Peste tot in Europa, inca mai sunt ascunse sub tone de pamant vestigii ale trecutului, multe dintre ele din perioada imperiului Roman. Majoritatea arheologilor sunt convinși de acest lucru, dar, cu toate astea, au ramas surprinși de o descoperire nebanuita in timpul sapaturilor pentru un supermarket.

- Catalin Bordea a trecut printr-o situație neașteptata in timpul probei din aceasta seara. El a fost alergat de mai multe femei și nu știa cum sa gestioneze situația, dar cand timpul a expirat, lucrurile au revenit la normal.

- O tanara din Timișoara avea dureri de picior și, cand a vazut ca i se umfla coapsa tot mai mult, a decis sa mearga la medic. Medicilor nu le-a venit sa creada cand au vazut ca au de scos o tumora de aproximativ 4 kilograme.

- O tanara și-a cumparat un caine și a fost convinsa ca acesta e rasa pug, insa timpul a trecut și femeia a realizat ce era animalul, de fapt. Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale.

- Un control pe care l-au facut recent inspectorii vamali asupra bagajelor de cala aparținand unor pasageri care calatoreau din direcția Istanbul (Turcia) a scos la iveala o cantitate semnificativa de bijuterii, despre care Autoritatea Vamala Romana a anunțat ca erau ascunse in diferite articole vestimentare.…

- Mai multe semne ascunse au fost descoperite in timpul procesului de digitalizare a unuia dintre cele 11 portrete ale principilor Transilvaniei. La fotografierea panoramica a picturilor aflate in pinacoteca Bibliotecii Batthyabeum din Alba Iulia au ieișit la iveala lucruri pe care nimeni nu le-ar…

- O femeie s-a hotarat intr-o zi sa incerce o aplicație de recunoaștere faciala, insa nu mica i-a fost surpriza atunci cand și-a descoperit „clona”. Ceea ce a urmat a fost de-a dreptul neașteptat.

- Arheologii Muzeului National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca au facut o descoperire neașteptata in zona centrala a orasului. Un drum roman, pastrat in condiții surprinzator de bune dupa 2.000 de ani, a fost scos la lumina.