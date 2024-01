In legendara colecție de povestiri SF „The Martian Chronicles„, scrise de Ray Bradbury, una dintre speciile gasite pe Planeta Roșie este un grup de sfere albastre plutitoare. Acum, roverul Perseverance al NASA a observat cu adevarat una. Ei bine, exista o șansa sa nu fie chiar același lucru, dar e, totuși, distractiv. NASA raporteaza o aparenta ‘sfera albastra plutitoare’ surprinsa pe Marte! Oamenii de știința ofera o explicație mai pragmatica. Așa sunt ei, oamenii de știința, țin morțiș sa distruga magia. In universul fascinant al explorarii spațiului, roverul Perseverance al NASA, care a aterizat…