- Pompierii clujeni au fost solicitați vineri dupa-masa pe strada Dunarii din municipiul Cluj-Napoca pentru a debloca accesul intr-o locuința și au gasit o femeie moarta inauntru. „A fost o solicitare pentru asigurarea accesului intr-o locuința. In interior, echipajele noastre au gasit o persoana decedata”,…

- O femeie data disparuta in decembrie a fost gasita, luni, inecata intr-un lac din judetul Neamt. ”Pe 29 mai, in jurul orei 13.20, politistii din cadrul Politiei Municipiului Piatra Neamt au fost sesizati cu privire la faptul ca, in albia lacului Batca Doamnei, a fost identificat corpul unei femei”,…

- O femeie disparuta din Cluj-Napoca a fost gasita dupa 50 de zile, inecata intr-un rau. Fiul femeii nu i-a facut publica disparitia si a adus investigatori din Olanda sa o caute, informeaza StirileProTV. Femeia a disparut pe 23 februarie, atunci cand a plecat de acasa, din Cluj-Napoca. Familia a anuntat…

