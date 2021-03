Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra in Maramureș. Un barbat a fost gasit decedat in curtea unui imobil Azi, 05 martie, in jurul orei 18.30, polițiștii din Suciu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca a fost gasit cadavrul unui barbat in curtea unui imobil din localitate. Victima este un…

- Descoperire macabra in comuna argeșeana Moraresti. Un barbat in varsta de 49 de ani, care plecase de acasa in urma cu o saptamana a fost gasit mort de echipele de cautare ale Poliției. Acesta avea o dependența de alcool si obsnuia sa plece de acasa, asa ca disparitia lui nu a alarmat pe nimeni. CITEȘTE…

- Descoperire macabra intr-o gospodarie din localitatea Parscov. Trupul unui barbat, mort in urma cu aproximativ trei saptamani, a fost gasit astazi ingropat in curtea unui localnic. Deocamdata nu se știe cum a murit barbatul insa acesta era prieten de pahar cu cel in curtea caruia a fost ingropat. Localnicii…

- Un barbat de 51 de ani din Florești și-ar fi pus capat zilelor. Trupul neinsuflețit al victmei a fost gasit strangulat in gospodarie, de catre un consatean de-al sau. Informația a fost confirmata de ofițera de presa Florești, Ina Moscaliuc.

- Descoperire terifianta in orasul Ceadir-Lunga. O femeie a fost gasita moarta astazi intr-o casa din satul Chiriet-Lunga.Pe corpul neinsufletit al victimei in varsta de 68 de ani erau prezente semne de moarte violenta.

- Explozie devastatoare intr-o casa din orasul Singerei. Corpul neinsufletit al unui barbat a fost gasit sub daramaturi. Victima s-a adeverit a fi in varsta de 63 de ani. Acesta a fost dat disparut in urma exploziei.

- In dupa amiaza zilei de 16 ianuarie angajații IGSU din nordul țarii au fost solicitați sa intervina pe traseul R – 7 la periferia orașului Drochia. Potrivit primelor informații un tractor de model MTZ -80 cu remorca s-a inversat pe traseu in timpul deplasarii. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat…

Descoperire macabra in Maramureș. Un barbat de 64 de ani a fost gasit decedat intr-un șanț Ieri, 03 ianuarie, ora 11.00, polițiștii Secției 3 poliție rurala Farcașa au fost sesizați de catre…