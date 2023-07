Scandalul azilelor groazei continua dupa ce autoritațile au mai descins intr-un astfel de stabiliment. Astfel, a avut loc o descoperire ingrozitoare in Voluntari, unde autoritațile au gasit un nou azil al groazei. Batranii, forțați sa stea intr-o sera, pe canicula. Scandalul azilelor groazei continua. 26 de batrani, forțați sa locuiasca intr-o sera, in Voluntari Inca […] The post Descoperire ingrozitoare in Voluntari, unde autoritațile au gasit un nou azil al groazei. Batranii, forțați sa stea intr-o sera, pe canicula appeared first on Playtech Știri .