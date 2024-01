Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 56 de ani, a fost gasit mort duminica in mare, in Portul Turistic Tomis din Constanța, conform Mediafax.Polițiștii din Constanța au fost sesizați ca, in zona Portului Turistic Tomis, in apa marii, se afla un cadavru. Sesizarea s-a confirmat, fiind identificat trupul unui barbat…

- Caz ingrozitor in Gorj. O tanara de 23 de ani a fost gasita fara suflare, de propria mama, in baia din casa lor. Ivana era studenta la Facultatea de Drept și nu avea nicio problema medicala. Viața fetei nu a mai putut fi salvata, caci era deja moarta cand a gost gasita. Poliția a pornit o ancheta.

- Descoperire șocanta in București, intr-un bloc din cartierul Aviației! Cadavrul unui tanar in varsta de 25 de ani a fost gasit in scara imobilului. Potrivit primelor informații, acesta și-ar fi vizitat un prieten și, dupa cum relateaza vecinii, intre ei ar fi avut loc un scandal monstru.

- Politistii din Buzau fac cercetari dupa ce in curtea unei locuinte din comuna Grebanu, in spatele toaletei, au gasit cadavrul unei femei. Suspect in acest caz este fiul femeii, un barbat de 50 de ani, scrie news.ro.Conform anchetatorilor, cautarile au fost declansate dupa ce o femeie din Galati a…

- Cadavrul unui barbat a fost descoperit, marti, in raul Somes, acesta fiind scos de catre pompierii din municipiul Satu Mare, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" Satu Mare.Potrivit sursei citate, pompierii au fost solicitati sa intervina in zona podului galben din municipiul Satu…

- In dimineața zilei de luni, 6 noiembrie, polițiștii din localitatea Gornești au fost sesizați cu privire la izbucnirea unui incendiu la o locuința din comuna. La fața locului s-au deplasat mai multe echipe operative MAI, cat și o echipa de pompieri din cadrul ISU Mureș, care s-au ocupat de lichidarea…