- Cicioarea este un inlocuitor apreciat al cafelei, dar un medicament de calitate pe care-l procuram din natura. In traditia populara, cicoarea este numita cea mai ”puternica” planta, deoarece infloreste pina toamna tirziu. Proprietatile cicoarei au fost descoperite si pretuite inca de pe vremea romanilor,…

- Cercetatorii din Israel au izolat intr-un laborator de cercetari biologice un anticorp ce detine un rol cheie in lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat luni ministrul Apararii, care considera ca aceasta reusita reprezinta o descoperire importanta in cadrul eforturilor depuse in vederea dezvoltarii…

- Franta, Italia si Spania au raportat duminica cel mai mic numar de decese din cauza Covid-19. Descoperire uimitoare despre coronavirus in Franta Franta, Italia si Spania au inregistrat duminica cel mai mic numar de decese din cauza Covid-19 din ultimele saptamani si sa pregatesc sa relaxeze din restrictiile…

- SARS-CoV-2, virusul care a declansat pandemia de COVID-19, este prezent si in secretiile oculare ale pacientilor testati pozitiv si, prin urmare, poate fi o alta sursa importanta de contagiere, potrivit unui studiu realizat de Institutul National de Boli Infectioase Lazzaro

- Temperaturile de vara nu vor elimina probabil coronavirusul si toate statele europene vor ramane probabil fara locuri disponibile la terapie intensiva pana la jumatatea lui aprilie, a comunicat miercuri Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC). Informarea preluata de Reuters se bazeaza…

- Institutul flamand de cercetari in biotehnologie VIB a descoperit un anticorp capabil sa neutralizeze virusul aflat la originea Covid-19, dar pentru confirmarea rezultatelor sunt necesare cercetari suplimentare, potrivit portalului belgian RTBF.

Institutul flamand de cercetari in biotehnologie VIB a anunțat ... A fost descoperit un anticorp care este capabil sa neutralizeze virusul aflat la originea COVID-19