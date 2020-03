Descoperire ciudată în cripta catedralei din Washington. Au fost găsite peste 5.000 de măști de protecţie Autoritatile religioase au anuntat ca au gasit peste 5.000 de masti care fusesera cumparate in urma cu cativa ani pentru preoti si care au fost uitate in subsolul catedralei neogotice din capitala americana. "Mastile au fost cumparate in urma cu peste un deceniu, in urma unei crize sanitare", au mentionat oficialii catedralei, intr-un comunicat. ''Ele urmau sa fie utilizate de catre membrii clerului care ofera sprijin pastoral si pentru ca acestia sa nu-si puna in pericol sanatatea'', au adaugat ei. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

