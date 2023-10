Descoperire arheologică valoroasă la Ungheni Agenția Naționala Arheologica a postat in rețelele sociale o inregistrare video despre o descoperire arheologica la Ungheni. "O inregistrare video despre o descoperire arheologica intimplatoare, efectuata la Ungheni acum doi ani de domnul Maxim Dragomir, cu ocazia saparii in gospodaria sa a unui șanț pentru o construcție. Descopeririea, care reprezenta un mormint de inhumație prevazut cu mai Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

