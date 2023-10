Stiri pe aceeasi tema

- Padurile amazoniene reprezinta un fenomen natural unic care, dupa cum s-a dovedit, ascunde urme ale existenței oamenilor antici. Oamenii de știința au folosit tehnologia moderna LIDAR bazata pe impulsuri laser pentru a patrunde prin padurea densa și a descoperi urme stravechi a activitații umane. Cercetatorii…

- Pe langa proiectele din muzica și mai nou din lumea filmului, Cezar Ouatu și-a descoperit o noua pasiune. Artistul s-a mutat in casa nou, așa ca, pe langa programul de zi cu zi a mai introdus pe lista și o noua activitate.

- Rețea de apa potabila de rezerva, pentru utilizare in timpul verii, langa Alba Iulia. Lucrari complexe in trei localitați In apropiere de Alba Iulia sunt in pregatire lucrari complexe pentru construirea unei rețele de apa potabila ce va fi utilizata pe timp de vara și in perioadele cu seceta. Investiția…

- Renumitul restaurant din Timisoara al lui "Pescobar" a fost inchis de comisarii Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Tot aceștia au fost și cei care au publicat si primele imagini cu neregulile gasite in timpul controlului efectuat.

- O parte a Marelui Zid Chinezesc a fost grav avariata de muncitorii din provincia centrala Shanxi, care au folosit un excavator pentru a sapa prin el. Poliția chineza spune ca cei doi muncitori au incercat sa faca o scurtatura pentru lucrarile lor de construcție, potrivit BBC.Cei doi au fost reținuți,…

- Membrele masive și alte caracteristici unice ale anatomiei o transforma intr-o veriga cheie in evoluția reptilelor zburatoare. Reptila, numita Venetorapter gassenae, avea labe mari din fața și gheare lungi in forma de sabie. Fosilele ei au fost descoperite la o ferma de orez din statul Rio Grande do…

- Cu toate ca la inceput nu s-au placut deloc, Cocuța și Bogdan Boanta sau astazi dovada ca o prietenie cu adevarat sincera exista. Cei doi sunt aproape de nedesparțit, iar așa i-am surprins și noi recent pe cei doi prieteni intr-un mall din Capitala. Avem imaginile!