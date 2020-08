Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu in localitatea Bravicea din raionul Calarași. Acoperișul unui șopron, dar și a unei anexe dintr-o gospodarie a fost cuprins de flacari. Incendiul a avut loc ieri, in jurul orei 10:45.

- Manastirea Hirjauca se afla in preajma satului omonim din raionul Calarași (la o distanța de 60 km de Chișinau). Sfintul locaș a fost intemeiat in anul 1740 in preajma unui izvor din codru cu proprietati tamaduitoare. Pe mosia boierului Niculita se fondeaza un schit de calugari cu o mica biserica din…

- Manastirea Briceni se afla in apropierea orașului Briceni, la aproximativ 225 km de Chișinau. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, a fost intemeiata in aprilie 2000 pe locul sanatoriului Dumbrava din padurea Briceni. Pe 28 mai 2000 a fost sfințit paraclisul cu hramul Sfintul Mare Mucenic Ciprian.…

- Parcani este un sat din cadrul comuneiRaciula, raionul Calarasi. Localitatea se afla la distanța de 16 km de orașul Calarași și la 60 km de Chișinau. Satul Parcani a fost menționat documentar in anul 1867. Exista doua versiuni privind intemeierea satului Parcani. Potrivit primei, primii locuitori ai…

- Manastirea Varzaresti este una dintre cele mai vechi manastiri de pe teritoriul Moldovei. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, еste situata la 70 km de orașul Chisinau, linga satul Varzaresti din raionul Nisporeni. Manastirea Varzaresti figureaza intr-un document emis de Alexandru cel Bun la 25 aprilie…

- Executorul judecatoresc Talmaci Roman, anunța pentru data de 20.07.2020, ora 10.00, licitația publica de vanzare a bunurilor imobile cu nr. cadastrale - 2513112.500 (teren aferent), cu suprafața – 0,0658 ha și 2513112.500.01 (casa de locuit) cu suprafața – 7,19 m/2, amplasate in r. Calarași, s. Bravicea,…

- Descoperire paleontologica importanta în satul Hoginesti, raionul Calarasi. Trei cranii de rinocer, cu o vechime de peste 11 milioane de ani, au fost gasite la cariera de argila si nisip din localitate.Fragmentele osoase au trezit interesul cercetatorilor stiintifici care s-au deplasat la…

- Frumoasa este un sat si comuna din raionul Calarasi. Satul Frumoasa este situat in centrul Moldovei, in Codrii Calarasului. Localitatea se margineste cu satele Tibirica, Hirbovat, Bravicea si Raciula. Satul se afla la o distanta de 14 km de orasul Calarasi si la 55 km de Chișinau. Conform datelor recensamintului…