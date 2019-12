Descopera cea mai interesanta reteta de piftie de pui! Sarbatorile de iarna reprezinta perioada in care familia se reuneste in jurul aceleiasi mese, iar veselia si bucatele delicioase nu trebuie sa lipseasca! Gospodinele care vor sa inlocuiasca mancarurile grele cu unele sanatoase pot luat in considerare, de exemplu realizarea unei retete de piftie de pui , care nu doar ca este excelenta la gust, ci si simplu de realizat, cu ingrediente la indemana oricui! In randurile ce urmeaza sunt prezentati pasii pe care toate persoanele care isi doresc piftie trebuie sa ii urmeze, astfel incat sa se bucure…