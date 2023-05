Descinderi la agricultorii care foloseau substanțe interzise pentru creșterea forțată a legumelor Polițiștii au descins la persoane banuite ca utilizeaza sau revand substante toxice, in special in scopul coacerii premature a legumelor cultivate in spatii protejate de tip solar. n aceeași zi, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Buzau, cu sprijinul politistilor din Giurgiu, au depistat in flagrant delict un barbat, din Ilfov, in timp ce transporta 200 de sticle si 210 pungi ce contineau substante toxice si produse de protectia plantelor neomologate in Romania. Din investigatii, a reiesit ca acestea ar fi fost introduse in tara, ilegal, in urma cu putin timp. In urma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

