Descinderi în Ștefăneștii de Jos, Ilfov. Primarul, vizat într-un dosar de viol, cu victima minoră Polițiștii au descins, joi dimineața, la cinci adrese din județul Ilfov, printre care la sediul Primariei din Ștefaneștii de Jos. Ancheta vizeaza un caz de viol, victima fiind minora. Potrivit unor surse judiciare, sunt in desfașurare cinci percheziții, intr-un dosar de viol și de alte infracțiuni. Anchetatorii fac cercetari intr-un dosar cu fapte care au […] The post Descinderi in Ștefaneștii de Jos, Ilfov. Primarul, vizat intr-un dosar de viol, cu victima minora appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din localitatea Ciolpani, Ilfov, a fost surprins de camerele de supraveghere urcat pe plafonul masinii care se afla in mers. Politistii s-au autosesizat, iar baiatul de 20 de ani, care nu detine permis auto, s-a ales cu dosar penal. In imagini se vede ca barbatul sta pe mașina care avanseaza…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan reclama modul in care jandarmii și polițiștii au intervenit intr-un local din Bucuresti, in care politicianul lua masa impreuna cu familia sa. “Astazi, am fost cu familia intr-un loc, am mai fost in trei locuri, pentru ca am avut intalniri, și m-am bucurat de aceasta…

- Politistii au facut, miercuri, 48 de perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, la o grupare care fura masini de lux din strainatate si le inmatricula, cu acte false, in Romania. Potrivit unor surse judiciare, in doar sunt vizați și angajați de la direcțiile de Taxe și Impozite de la sectoarele 4…

- Polițiștii au descins, joi dimineata, la adrese din Bucuresti si din judetul Ilfov, pentru a pune in aplicare mai multe mandate de aducere, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro. Politia Capitalei – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub…

- Polițiștii au descins, joi dimineata, la adrese din Bucuresti si din judetul Ilfov, pentru a pune in aplicare mai multe mandate de aducere, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro. Politia Capitalei – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub…

- Jandarmeria Bucuresti anunta ca s-a deschis dosar penal pentru infractiunea de ”efectuare fara drept a operatiunilor cu articole pirotehnice”, dupa protestul cu fumigene care a avut loc in fata Ministerului de Interne. Sindicalistii MAI care au protestat in Piata Victoriei si au pornit in mars catre…

- Jandarmeria Bucuresti anunta ca s-a deschis dosar penal pentru infractiunea de ”efectuare fara drept a operatiunilor cu articole pirotehnice”, dupa protestul cu fumigene care a avut loc in fata Ministerului de Interne. Sindicalistii MAI care au protestat in Piata Victoriei si au pornit in mars catre…

- Polițiștii fac, miercuri, mai multe percheziții in București și in Ilfov intr-un dosar vizand construirea unor imobile fara autorizație, in zona protejata, cu regim de monument istoric. Reprezentanții a trei firme implicate in construcția a doua localuri in Parcul Herastrau, in zona protejata, vor fi…