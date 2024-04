Descinderi ale poliţiştilor ploieşteni la locuinţele unor femei bănuite de furt calificat Ieri, lucratori din cadrul Secției nr. 1 de Poliție Ploiești au pus in executare șase mandate de percheziție in municipiu și in Timișoara, precum și intr-o comuna din județul Dambovița, la domiciliile a trei femei banuite de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Cauza in care se fac cercetari este sintetizata intr-un comunicat al IPJ Prahova astfel: «Persoanele banuite ar fi sustras, in zilele de 6, 17 și 18 ianuarie a.c., mai multe sume de bani, dar și un ceas de la diferite persoane cu care ar fi intreținut raporturi sexuale in vederea obținerii de foloase materiale, creand un prejudiciu… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

