Stiri pe aceeasi tema

- Sinead Meader locuiește intr-o parte izolata a teritoriului Yukon din Canada. Ce trebuie sa faca aceasta pentru a ajunge la cel mai apropiat magazin alimentar? Intr-un clip devenit viral, o ea a descris aventura de doua zile pe care trebuie sa o intreprinda de fiecare data cand merge la un magazin pentru…

- O postare comemorativa a premierului demis, Florin Cițu, referitoare la implinirea a șase ani de la tragedia de la clubul Colectiv a generat o mulțime de critici la adresa sa. Principalul reproș vizeaza modul cum este gestionata pandemia Covid 19 in Romania și numarul ingrijorator de mare al celor care…

- Radu Paraschivescu s-a enervat la culme din cauza crizei politice si sanitare in care se afla Romania. Scriitorul vrea sa faca un gest extrem si sa renunte la decoratia primita de la Administratia Prezidentiala. In 2020, Radu Paraschivescu a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler,…

- Criza politica pe care o traverseaza Romania, dar și atitudinea pe care o are Klaus Johannis, președintele Romaniei, l-au dezamagit profund pe scriitorul Radu Paraschivescu. Omul de cultura se gandește serios sa renunțe poate la cea mai inalta distincție pe care a primit-o pana acum. Este…

- Un deputat roman monitorizeaza acordul Republicii Moldova pentru asocierea cu Uniunea Europeana. Liderul Parlamentului de la Chișinau, Igor Grosu, a avut o intalnire cu eurodeputatul roman Dragoș Tudorache. Europarlamentarul Tudorache este raportor pentru Acordul de Asociere cu UE al Republicii Moldova.…

- Istoricul Tasin Gemil aniverseaza astazi 78 de ani Nascut pe 21 septembrie 1943, la Medgidia, judetul Constanta, Tasin Gemil este unul dintre cei mai prestigiosi slujitori ai muzei Clio din Romania. Profesor, timp de doua decenii, la Universitatea "Ovidius" din Constanta, actualmente indrumator de doctorat…

- Premierul Florin Cițu se relaxeaza la mare. Acesta a postat pe Instagram mai multe fotografii cu Marea Neagra, acolo unde se pare ca iși petrece weekend-ul, așa cum a promis in urma cu ceva timp. Primarul PSD al comunei Vama Veche i-a transmis premierului Florin Cițu ca nu e binevenit, pentru ca localitatea…

- Documentarul „1989. Jurnalul unei Revolutii” va fi prezentat joi seara in cadrul primului festival de film dedicat exclusiv femeilor regizor, EVA FilmMakers Fest, aflat in desfasurare la Sfantu Gheorghe. Potrivit organizatorilor, filmul, regizat de Carmen Lidia Vidu, va fi proiectat in memoria actorului…