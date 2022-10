DESCHIDE OCHII! Blefaroplastia, între utilitate și estetică „Frumusețea e in ochii privitorului”, spune o vorba tradusa pe toate meridianele lumii. Dincolo de metafora, ramane un adevar medical! Se mai spune și ca „ochii sunt fereastra sufletului”. Daca felul in care arata privirea ta reprezinta o problema care te face sa te indepartezi de oglinda, poate ca ar fi bine sa citești mai departe. Zona ochilor este prima afectata de semnele vizibile de imbatranire. Pleoapa cazuta sau excesul de piele la nivelul pleoapelor adauga varsta anilor și intregul chip arata obosit, suparat. Dincolo de aspectul estetic, pleoapele lasate și excesul de piele acopera parțial… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

