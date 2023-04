Desant guvernamental la Iaşi, săptămâna viitoare, condus de premierul Ciucă Saptamana viitoare, jumatatea liberala a Guvernului Ciuca va intreprinde o vizita la Iasi. Nu vor veni toti ministrii PNL, dar ar urma sa fie prezenti cel putin prim-ministrul Nicolae Ciuca si ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode, alaturi de alte oficialitati guvernamentale. Vizita delegatiei urmeaza sa se deruleze pe parcursul zilei de marti, 25 aprilie. Chiar daca traseul inca nu este oficializat – pe pagina de internet a Guvernului nu exista un anunt – premierul urmeaza sa mearga la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria" (cu o capacitate de 652 de paturi). Delegatiei ii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

