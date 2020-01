Dervent. Va fi dezvelit un monument ridicat, in Parcul manastirii, in memoria poetului Mihai Eminescu (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 15 ianuarie, de la ora 13.00, la Fondul Documentar al Academiei Romane, pentru a marca cei 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Biblioteca Județeana “Petre Dulfu” organizeaza dezbaterea “Locul lui Mihai Eminescu in cultura romana”. Despre personalitatea poetului vor vorbi: prof.…

- Manifestarea ajunsa la editia a X-a este una speciala, caci marcheaza si implinirea a 170 de ani de la nasterea poetului national Mihai Eminescu. Dincolo de programul oficial, pe retelele de socializare s-a deschis pariurile legate de vandalizarea statuii poetului.

- Pe 15 ianuarie, de Ziua poetului național Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale, Centrul Cultural Mioveni organizeaza Atelierul de Pictura ”Eminescu, cuvant și culoare”, unde vor participa elevi ai instituțiilor de invațamant din oraș, care vor realiza o pictura dupa un fragment extras din opera…

- Muzeul „Mihai Eminescu” din Iasi va gazdui miercuri si joi mai multe evenimente dedicate implinirii a 170 de ani de la nasterea poetului. Intre acestea se numara expozitii, ateliere pentru copii, un colocviu si o serie de lecturi, potrivit news.roMiercuri, 15 ianuarie, de la ora 11.30, va…

- Arhiepiscopia Tomisului a comunicat faptul ca George Becali a donat o icoana a Maicii Domnului resedintei arhiepiscopale. Icoana este replica a celei mai importante icoane a comunitatii romanesti de la Muntele Athos, icoana "Prodromita" Inaintemergatoare si va sosi in Ajunul Bobotezei. Aceasta urmeaza…

- Profesorii mari “cresc” elevi mari, cum este și cazul Lianei Alexandru și al profesorului Cornel Noana! Liana Alexandru a fost eleva a Colegiului Național Unirea (CNU) din Focșani. Ea și-a lansat ieri, intr-un cadru festiv, gazduit de CNU in sala Mihai Eminescu, cartea “Baiatul care nu credea in Moș…

- Astazi, 30 noiembrie, de la ora 09.30, la manastirea "Pestera Sf. Ap. Andrei" din apropierea localitatii Ion Corvin, Sfanta Liturghie va fi oficiata de catre IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, conform unui comunicat al Arhiepiscopiei. Alaturi de IPS Teodosie vor mai sluji la aici Preasfintitul Parinte…

- Inca trei locuri de joaca au fost reabilitate si modernizate in municipiul Constanta de catre SC Confort Urban SRL. Este vorba despre cele situate in parcul de la Gara CFR, in parcul din fata Teatrului de Opera si Balet "Oleg Danovski" si in parcul Tomis II.Aceste trei locuri de joaca, ca de altfel…