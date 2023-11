Derută în lumea luxului: scade apetitul cumpărătorilor Acțiunile marcilor de lux sunt pe pierderi in urma unui avertisment lansat de Burberry, grupul britanic anunțand ca este afectat de o incetinire globala a cheltuielilor clienților. Burberry se confrunta cu o cerere mai slaba care ar putea face imposibil de atins prognoza sa de vanzari, iar profiturile ar fi probabil la limita inferioara a […] The post Deruta in lumea luxului: scade apetitul cumparatorilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

