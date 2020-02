Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a invins-o pe FCSB, scor 2-1, in derby-ul etapei cu numarul 25 din Liga 1. Clasamentul LIVE din Liga 1 Roș-albaștrii au ratat oportunitatea de a se apropia la 3 puncte de liderul CFR Cluj, dupa pasul greșit facut in aceasta runda de catre campioana Romaniei en-titre (0-0 cu Viitorul). Cel mai…

- Cu aproximativ 30 de mii de oameni in tribuna, meciul s-a ridicat la nivelul așteptarilor. Derby-ul Romaniei Dinamo – FCSB a inceput cu ocazia lui Moruțan. Golul a picat insa in poarta cealalta. In minutul 37, Andrei Sin, care a jucat primul meci dupa o jumatate de an, a deschis scorul cu o lovitura…

- Derbiul Ligii I, Dinamo - FCSB, s-a disputat, duminica, pe Arena Nationala, partida care a contat pentru etapa a XV-a a sezonului. La eternul derby au asistat peste 30.000 de suporteri.Andrei Sin, care nu a mai jucat un meci oficial din august, a deschis scorul cu o execuție fabuloasa din…

- Dinamo si rivala FCSB sunt la egalitate, scor 1-1, la pauza derbiului Ligii I, partida ce conteaza pentru etapa a XXV-a a Ligii I. Sin (Dinamo) a marcat in minutul 37, iar Tanase a egalat, in minutul 45+9 (p). FCSB evolueaza in inferioritate din minutul 44, dupa eliminarea fundasului Iulian Cristea.1-0,…

- Conform unui comunicat emis de Jandarmeria Capitalei, porțile stadionului se vor deschide la ora 18:00. Suporterii lui Dinamo vor avea acces pe Bulevardul Pierre de Coubertin și strada Maior Coravu, in timp ce fanii FCSB pe Bulevardul Basarabia. Marele derby al orgoliilor Dinamo-FCSB va incepe, duminica…

- Danuț Lupu, fost mijlocaș la Dinamo, a prefațat derby-ul dintre Dinamo și FCSB și a pus ca-și dorește un rezultate de egalitate. Dinamo - FCSB se joaca pe Arena Naționala, de la ora 20:00. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport.…

- Dinamo și FCSB joaca in aceasta seara in derby-ul campionatului romanesc, iar la meci va fi și sportivul Alin Alexuc Ciurariu .Dinamo - FCSB se joaca pe Arena Naționala, de la ora 20:00. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. Marți,…

- Dinamo și FCSB se intalnesc duminica, de la 20:00, in primul derby al anului. „Cainii”au pregatit un echipament special pentru meciul de pe Arena Naționala. Dinamo e pregatita de marele meci. Suporterii anunța un spectacol deosebit, aproximativ 30.000 de bilete fiind deja vandute, iar conducerea clubului…