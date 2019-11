Stiri pe aceeasi tema

- Duelul celor doua echipe banațene din Liga Zimbrilor are loc joi, de la ora 18.00 in Polivalenta din Reșița, in penultima runda a turului. Carașenii sunt ultimii in clasament, dar se agața de orice posibilitate de a scapa de acest statut, in vreme ce timișorenii doresc sa continue o serie pozitiva ce…

- Formatia pregatita de Pero Milosevic a obtinut azi prima victorie „afara” in acest sezon al Ligii Zimbrilor. SCM Politehnica pierduse precedente doua jocuri disputate tot in deplasare in campionat, dar s-a impus acum cu 25-22 pe terenul celor de la CS HC Buzau. Timisorenii au avut un maraton de meciuri…

- CS Dinamo Bucuresti a castigat derby-ul cu CS Minaur Baia Mare, pe care a invins-o cu scorul de 33-28 (18-17), in etapa a 9-a a Ligii Nationale de handbal masculin, si a revenit in fruntea clasamentului. In urma acestei victorii, CS Dinamo a trecut pe primul loc cu 24 puncte, fiind urmata…

- SCM Politehnica s-a intors victorioasa din jocul disputat in 16-imile Cupei pe terenul celor de la ACS Szejke Odorheiu Secuiesc. Handbalistii alb-violeti s-au impus lejer, cu scorul de 32-23. Timisorenii, detinatori ai trofeului, au inceput astfel cu dreptul o perioada aglomerata, cu foarte multe jocuri.…

- CSM Reșița – CSM Focșani 2007 25-24 (12-14) Handbaliștii focșaneni au pierdut meciul jucat in acesta seara la Reșița, cu ultima clasata din Liga Naționala. CSM 2007 a condus cea mai mare a timpului, a avut in minutul 43 un avans de trei goluri, 20-17, da finalul de meci le-a aparținut gazdelor care…

- SCM Politehnica a trait periculos in prima mansa din turul II preliminar al Cupei EHF. Handbalistii alb-violeti au fost condusi la cinci goluri diferenta de elenii de la Olympiakos Pireu. In ciuda absentelor trupa lui Pero Milosevic a reusit pe final sa arata ca merita sa fie cu banii la zi si s-a impus…

- Desi initial se parea ca partida ASU Politehnica – CSM Resita din runda a VIII-a a Ligii 2 se va juca pe „Dan Paltinisanu”, duelul banatean va avea loc totusi pe arena mai micuta din centrul Timisoarei. Derby-ul vestic a fost programat sambata, de la ora 16.30, pe „Stiinta”. ASU Poli a disputat in acest…