Derapaj grav: Romașcanu i-a numit pe liberali "schizofrenici" - Scandal tot mai aprins ]ntre PSD și PNL „Nu poți sa iei decizii, sa ai ministrul de finanțe, sa vii acolo cand lucrurile se discuta și sa decizi și pe urma spui 'Noi nu suntem de acord, la noi nu a venit'... Asta e un soi de schizofrenie care nu are cum sa funcționeze in politica.", a spus Lucian Romașcanu - declarație la un post TVRomașcanu se referea la opoziția facuta de liberali in coaliție și in special de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, cu privire la proiectul privind noua lege a pensiilor. Liberalii au apreciat ca nu exista inca fonduri bugetare pentru aceste majorari, fara a pune in pericol angajamentele asumate de Romania… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a oferit vineri una din cele mai dure reacții pe tema creșterii pensiilor, dupa apariția tensiunilor cu liberalii.Romașcanu s-a referit la opoziția facuta de liberali in coaliție și in special de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, in interiorul Guvernului,…

- Marcel Boloș a declarat marți, 12 septembrie, la Antena 3, ca a vrut sa demisioneze din funcția de ministru al Finanțelor și i-a transmis acest lucru premierului Marcel Ciolacu.„Am vorbit despre aceasta posibilitate de a demisona. Nu am avut-o scrisa, dar am spus ca aceste masuri nu sunt nicidecum pentru…

- Decizia Fitch de a reconfirma ratingul suveran al Romaniei si mentinerea perspectivei stabile este un semnal puternic ca tara se afla pe drumul cel bun si ca suntem priviti cu incredere de investitori si de partenerii internationali, a notat, sambata, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, pe pagina sa…

- Liderii coaliției de guvernare au avut, marți, o ședința in cadrul careia s-a discutat pachetul de masuri fiscale pentru care Guvernul iși va angaja raspunderea in fața Parlamentului.Conform surselor politice participante la ședința, in timpul discuțiilor a izbucnit un scandal de proporții intre…

- Comisia Europeana a cerut impozitarea pensiilor speciale cu 20% (ministrul de Finanțe)Intrebat luni seara, la Digi 24, daca Comisia Europeana a cerut impozitarea pensiilor speciale din Romania cu 20%, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a recunoscut ca exista o astfel de presiune asupra guvernului…

- Marcel Bolos a prezentat, luni seara, la Digi 24, masuri fiscal-bugetare discutate in coalitie, pe multe dintre ele ajungandu-se la un acord de principiu. ”Am discutat si masuri, dar unele sunt astazi – cum s-a anuntat la nivelul PNL – principiile cu care se lucreaza pe masurile fiscal bugetare. Acolo,…

- Ministrul de Finanțe a recunoscut ca, de la Bruxelles, i s-a cerut o impozitare cu 20% a pensiilor speciale. Marcel Boloș, a recunoscut ca exista o astfel de presiune asupra guvernului de la București. Ministrul de Finanțe a vorbit despre stadiul negocierilor cu instituțiilor UE pe masurile fiscal-bugetare…

- „Aceasta coalitie a daunat PNL, pentru ca se vede in sondaje. E clar cu ochiul liber ca de cand a venit domnul Ciolacu, domnule, zici ca avem ghinion, avem problema si situatia cu azilele, avem doua demiteri din Guvern, si-a demis doi ministri, am avut aceasta tragedie recenta la Crevedia si am avut…