Liberalul Ioan Nasleu, fost consilier personal al fostului primar Nicolae Robu, actual director la societatea Piețe SA in cadrul Primariei Timișoara, s-a intrebat pe Facebook de ce ”toți candidații și așa zis invingatori au nume de evrei”, subliniind ca a ”obosit de Iohannis” și ca uraște ”tradatorii, importatorii de straini”. Totodata, Nasleu ii catalogheaza pe cei care-l susțin pe primarul ales Dominic Fritz ca fiind „niște papagali frustrați, iubitori de LGBT”. Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului in Romania susține ca Ioan Nasleu are o gandire nationalista de ”tip…