Deranjamentul inregistrat la sistemul de dirijare electronica a trenurilor in statia CF Lehliu a fost remediat, iar circulatia trenurilor a fost reluata in conditii normale, a anuntat CFR SA.



Trenurile au acumulat intarzieri de 30-40 de minute la sosirea in Gara de Nord, vinei dimineata, deoarece pe raza statiei CF Lehliu s-a circulat in conditii speciale, din cauza unui deranjament la sistemul de dirijarea electronica a trenurilor, a informat vineri purtatorul de cuvant al CFR SA, Oana Branzan. AGERPRES/(AS - editor: Oana Tilica, editor online: Irina Giurgiu)