- Imaginile au fost filmate, vineri, cu camera de bord la Unirii, in centrul Capitalei și au strans mii de aprecieri și comentarii. In timp ce unii internauți spun ca tanarul surprins cand sare pe geamul autobuzului a vrut sa scape de controlorii, alții spun ca a vrut sa scape de traficul infernal. Imaginile…

- Meciul Argentina-Franța s-a vazut in direct și in Piața Constituției din București. Sute de persoane i-au urmarit pe Messi, Mbappe și echipele lor in direct pe TVR1, in meciul transmis și pe ecranele amplasate la Targul de Craciun.

- Pana de curent din partea furnizorului de energie electrica pe strada București intersecție cu strada Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni. Astfel, troleibuzele rutelor nr. 2, 3, 10, 12 și 24 sunt redirecționate pe strazile adiacente, anunța Regia Transport Electric Chișinau (RTEC).

- Un accident, in care au fost implicate patru masini, a dat peste cap traficul rutier din centrul Capitalei. S-a intamplat marti, in jurul orei 11, la intersectia strazilor Bucuresti si Serghei Lazo. Din fericire, nu sunt victime.

- Doua automobile s-au ciocnit violent la intersecția strazii București cu strada Serghei Lazo din centrul capitalei. Circulația rutiera din zona impactului este ingreunata, astfel, transportul public a fost redirecționat.

- Trei polițiști au fost amenințați cu un cuțit, in București. Incidentul s-a petrecut chiar in centrul orașului. Agenții au incercat sa-l convinga pe individ sa arunce cuțitul, insa in momenul in care acesta a refuzat, polițiștii l-au pus la pamant și l-au incatușat.

- Google a organizat azi, 18.10, un eveniment media la noul birou al companiei deschis in zona Pieței Unirii din București și a anunțat ca echipa locala a ajuns la peste 350 de persoane, dupa integrarea producatorului de ceasuri și brațari inteligente Fitbit, in februarie 2021.

- In perioada: 17 octombrie - 30 noiembrie 2022, va fi suspendat traficul rutier pe str. Tighina, tronsonul cuprins intre strazile București și M. Kogalniceanu și pe str. 31 August 1989, tronsonul cuprins intre strazile Serghei Lazo și Sfatul Țarii. Masurile au fost luate in legatura cu executarea lucrarilor…