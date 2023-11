Deputatul Viorel Focșa, dat afară din AUR după ce și-a bătut soția, s-a întors în grupul parlamentar al partidului Deputatul AUR Dumitru Viorel Focșa, exclus din partid in urma cu cateva luni, dupa ce și-a batut soția, s-a alaturat din nou grupului parlamentar AUR. Acesta a recunoscut la inceputul anului ca și-a agresat partenera, justificand ca este vina ei ca a batut-o, deoarece ar fi fost geloasa și ii reproșa ca da "like" pe Facebook altor femei. Focșa spunea la acel moment ca "incidentul a fost generat de soție prin gelozie extrema" și ca el nu verifica "ce poze au acele doamne sau fete prin profil, unele fiind mai sumar imbracate". Cu toate ca AUR i-a cerut atunci sa isi "respecte angajamentul asumat"… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

