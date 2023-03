Deputatul Vasile Nagy părăsește AUR și va activa ca neafiliat AUR crește in sondaje dar scade in Parlament: deputatul de Arad, Vasile Nagy, a anuntat miercuri ca paraseste grupul parlamentar AUR, urmand sa activeze ca neafiliat, pentru moment. In doar doi ani de mandat, Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a reușit contraperformanța de a pierde aproximativ 20% dintre parlamentarii aleși inițial. Ales in Colegiul electoral nr. 2 Arad pe listele AUR, Nagy (foto) si-a anuntat despartirea de acest partid, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de reprezentantii parlamentarului. „Astazi, in sedinta Grupului parlamentar AUR din Camera Deputatilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

