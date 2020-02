Deputatul Stelian Ion a continuat seria intalnirilor cu constantenii. Ce probleme i-au semnalat locuitorii din cartierul Tomis 3? (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Stelian Ion a avut ieri o noua intalnire cu locuitorii municipiului Constanta.M am intalnit cu constantenii intr o zona simbol a orasului Constanta artera pietonala Stefan cel Mare. Din pacate, aceasta strada, altadata principalul vad comercial al orasului, a fost lasata in paragina. Actualul…

- Constantenii sunt asteptati la atelierele organizate in cadrul Targului de Martisor "Drag de traditii", pe aleea pietonala de pe str. Stefan cel Mare. Pentru ca ne sta gandul doar la primavara, ii asteptam pe micii constanteni incepand de luni, 24 februarie, la atelierele organizate in cadrul Targului…

- Deputatul USR de Constanta, Stelian Ion s a intalnit astazi cu locuitorii cartierului Tomis Nord din municipiul Constanta.Parlamentarul, care si a anuntat candidatura pentru functia de primar al municipiului Constanta a stat de vorba cu cetatenii din zona in care a copilarit, arondisment cu multe probleme,…

- Zone in care domnea asfaltul spart sau turnat pe portiuni de catre locuitorii de la blocuri, in care noroiul era o stare de fapt in anotimpurile ploioase se transforma pe zi ce trece in parcari rezidentiale, in care locuitorii Constantei isi pot parca autoturismul in mod civilizat. Anul trecut Primaria…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din localitatea Valu lui Traian spre Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier. In urma impactului, un pieton a fost ranit.Victima se afla in stop cardio…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta noapte, la o hala de depozitare productie de saltele, din localitatea Urlati, judetul Prahova.Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al ISU Prahova a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "incendiul se manifestaa generalizat, la intreaga constructie, iar pentru…

- In programul de investitii in trama stradala desfasurat de municipalitate in cartierul Compozitorilor a fost cuprinsa si strada Cella Delavrancea.Echipele SC Confort Urban SRL au lucrat intens la consolidarea infrastructurii terenului, in etapa premergatoare procesului de asfaltare. Strada a fost construita…

- Eroii Revolutiei din 1989 sunt comemorati, la Constanta, printr o serie de actiuni cu caracter militar si religios care se desfasoara astazi, 22 decembrie, in parcul "Regina Maria", la Troita Martirilor Revolutiei. Astazi are loc defilarea garzii de onoare pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, tronsonul…