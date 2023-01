Gheorghe Șimon, deputat PSD și fost ministru al Economiei in Guvernul Tudose, a lansat miercuri critici dure la adresa liderilor PNL acuzați de plagiat și a cerut indepartarea acestora din guvern. „Cand ai in partid membri ”copy paste”, sau iei masuri, sau mergi acasa! In ultimii doi ani, trei miniștri liberali au fost dovediți ca […] The post Deputatul PSD Gheorghe Șimon, fost ministru al economiei, despre miniștrii acuzați de plagiat: „O problema majora, care afecteaza imaginea de ansamblu a Guvernului” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…