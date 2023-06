Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Pavel Popescu a fost invitat sa faca parte din Consiliul Consultativ al Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue, unul dintre cele mai importante think-tank-uri americane pe zona diplomației tech, conform unui comunicat al PNL Sector 4.Think tankul este implicat in conturarea dezbaterilor…

- Un deputat UDMR din comisia de evaluare și-a permis tupeul de a-i adresa o intrebare ministrului de interne desemnat, Catalin Predoiu, prin care a contestat integritatea teritoriala a Romaniei. Deputatul PNL, Pavel Popescu, a cerut scoaterea lui Kulczar Terza Jozsef Gyorgy din Comisia de aparare a Parlamentului…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, considera ca in Romania este nevoie de o modernizare a politicii fiscale. Ioan Balan a precizat ca dupa mai multe crize succesive, veniturile bugetului sunt mult mai mici decat cheltuielile și este dificil sa se vorbeasca despre o diminuare a poverii fiscale asupra…

- Deputatul PSD Radu Cristescu spune marți ca fostul caine din sediul central PDL, Vasile, „a murit de rușinea numelui lui Blaga”, in replica la comentariul europarlamentarului Vasile Blaga despre faptul ca liberalii negociaza viitorul guvern cu „șoferii PSD-iștilor de altadata”.`„Cand stateam in curte…

- Președintele Klaus Iohannis a fost criticat dur pentru avionul de lux inchiriat pentru vizitele sale externe. Deputatul PNL Pavel Popescu reacționeaza și spune ca „discuția a devenit atat de tampita, incat incep sa imi pierd total speranța in capacitatea și dorința sincera a unor politicieni din generația…

- Deputatul PNL Raluca Turcan a anunțat ca pragul de 250.000 de lei pentru pedepsirea cu inchisoarea a abuzului in serviciu, votat in Senat, a fost o greșeala care trebuie remediata in Camera Deputaților, care este for decizional.

- Deputatul PNL, Pavel Popescu, propune ca Romania sa blocheze, la fel ca Germania, regulamentul UE privind interzicerea vehiculelor pe benzina și motorina, iar in acest fel ar urma sa exercitam presiune pentru a fi primiți in spațiul Schengen.”Regulamentul european ce va obliga mașinile noi sa nu…

- Deputatul PSD Gabriel Zetea a precizat ca ar vrea ca seful Consiliului Concurentei Bogdan Chiritoiu sa accepte invitatia Parlamentului de a veni sa explice de ce nu a propus masuri concrete inainte ca 80% din piata RCA sa fie detinut de companii care ulterior dau faliment. Social-democratul a adaugat…