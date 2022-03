Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei pregatește un proiect de lege care sa constituie baza legala pentru instaurarea unei „situații de criza” in țara. Propunerea vine in contextul conflictului in desfașurare in Ucraina, iar una dintre prevederile proiectului este ca rezerva militara generala in caz de razboi va fi formata…

- Guvernul Romaniei a anuntat ca peste 70.000 de cetateni ucrainieni au intrat in tara pana luni dimineata, iar dintre acestia peste 33.000 au ramas in Romania. Dintre acestia, 373 au aplicat pentru procedura de azil. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat ca in ultimele…

- ”Ar fi fost precaut sa gestionam bine situatia economica, pentru ca niciodata nu stii ce socuri apar. Uitati-va ca acum a aparut un soc si va fi nevoie de resurse, in contextul in care, la nivel global, cam totul este volatil”, a spus el. Despre companiile cu actionariat rusesc, Florin Citu a afirmat:…

- Presedintele PNL, Florin Citu a afirmat, luni, 28 februarie, ca economia romaneasca poate pierde de pe urma aplicarii sancțiunilor asupra Rusiei daca nu se iau masuri corespunzatoare și a subliniat ca „nu este admisibil” ca Romania sa nu implementeze sancțiunile pentru ca are o situatie dificila. „Ar…

- Guvernul Romaniei a decis ca, dupa ce, in Ucraina, a ajuns deja o prima tranșa de medicamente și echipamente sanitare donate de țara noastra, astazi sa fie transmisa o a doua tranșa de ajutoare in valoare totala de 3 milioane de euro, constand in: combustibili, veste antiglonț, caști, muniție și echipamente…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, anunta, duminica, noi masuri luate de Romania pentru sprijinirea Ucrainei. Romania va acorda un ajutor in valoare de 3 milioane de euro, constand in combustibil, veste antiglont, casti, munitie, echipamente militare, dar si alimente, apa si medicamente.…

- Anunt de la Ministerul Transporturilor in contextul conflictului din Ucraina. In contextul conflictului din Ucraina, Guvernul Romaniei a decis suspendarea ,,Acordului intre Guvernul RS Romania si Guvernul URSS privind transporturile aeriene civile, semnat la Bucuresti la 22.12.1976".In consecinta, Autoritatea…

- Sunt in plin proces de instalare doua tabere pentru refugiați, una la Sighet și cealalta la Siret. Anunțul a venit, sambata dupa-amiaza, de la Palatul Victoria. „Aceste masuri sunt preventive”, a subliniat purtatorul de cuvant al Guvernului. Pe masura ce s-au aflat cifre recente cu privire la numarul…