- Lansarea oficiala a proiectului “Fabrica de Campioni”, proiect susținut de Consiliul Județean Maramureș, a avut loc ieri la Sala Sporturilor “Lascar Pana” din Baia Mare. Sute de copii, impreuna cu parinții lor, cu mult entuziasm și bucurie au fost prezenți la evenimentul de ieri. Proiectul are ca obiectiv…

- Oficiali de la Washington sustin ca Rusia a inceput sa faca planuri concrete pentru a organiza referendumuri in mai multe orase din parti ocupate in estul Ucrainei, intr-o tentativa de a le atrage mai aproape populatia.

- Primaria municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru furnizarea de echipamente de protecție in cadrul proiectului „Consolidarea capacitații unitaților de invațamant din municipiul Blaj in vederea gestionarii crizei Covid”. Valoarea totala estimata…

- Guvernul olandez va oferi sprijin pentru implementarea proiectelor de creștere a eficienței energetice și de stimulare a dezvoltarii surselor regenerabile. In acest sens, astazi a fost lansat un program de asistența tehnica pentru consolidarea securitații energetice in Republica Moldova, transmite Moldpres.…

- Parteneriatul dintre UAT ComunaScheia și Biserica Sfantu Ilie Scheiaa implementat in perioada 05.12.2017 - 30.11.2022 proiectul „CONSOLIDAREA, RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI BISERICII SF. ILIE (BISERICA, CLOPOTNIȚA, ZID DE INCINTA) DIN SATUL SF. ILIE, COM. ȘCHEIA, JUD. SUCEAVA", ...

- Prim-ministra Natalia Gavrilița a dialogat, la Washington, cu secretarul adjunct al Departamentului de Energie al SUA, David Turk. Parțile au facut un schimb de opinii privind vulnerabilitațile curente in securitatea energetica a Republicii Moldova și masurile necesare pentru atenuarea impactului crizei…

- Prim-ministra Natalia Gavrilița s-a intilnit, la Washington, cu congresmenii David Price și August Pfluger, copreședinții Grupului de prieteni ai Moldovei in Congresul SUA (Congressional Moldova Caucus). Oficialii au vorbit despre situația din Republica Moldova, in contextul crizelor complexe și costisitoare…

- Prim-ministra Natalia Gavrilița a incurajat companiile americane sa investeasca in Republica Moldova, menționind ca Guvernul de la Chișinau ramine concentrat pe crearea unui mediu de afaceri favorabil investițiilor interne și externe. Indemnul a fost facut astazi, la Washington, in cadrul intilnirii…