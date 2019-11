Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Catalin Radulescu a fost implicat intr-un scandal in trafic, miercuri seara, dupa ce a trecut cu mașina pe culoarea roșie a semaforului și a fost oprit de polițiști. Deputatul ”Mitraliera” a trecut cu mașina pe culoarea roșie a semaforului in zona Polizu, din Capitala. Acesta a fost somat…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a rabufnit, joi, la B1 TV, dupa ce a aflat de la președintele AEP, Florin Mitulețu-Buica, ca s-au primit plicuri de la romanii din Diaspora cu votul prin corespondența, pentru turul doi. Acest lucru, in condițiile in care nu s-a finalizat nici macar turul unu al alegerilor…

- Politistii BCCO Pitesti si procurorii DIICOT Pitesti au facut perchezitii în comuna Bradulet, miercuri. Au descoperit ca un cetatean belgian planta cannabis în curtea locuintei din comuna amintita.

- Un barbat de 71 de ani a fost gasit astazi mort intr-un rau din zona Targului din Curtea de Arges. Politistii au aflat ca barbatul fusese dat disparut pe 14 octombrie, cand a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit. Politistii din cadrul Politiei municipiului Curtea de Arges efectueaza verificari…

- In noaptea de duminica spre luni, politisti pitesteni au urmarit ca-n filme o masina cu numere de Bulgaria al carei sofer a refuzat sa opreasca semnalul agentului. Masina a ramas impotmolita pe un camp iar cei aflati inauntru sunt de negasit.

- Inceput de saptamana imbibat in alcool pentru trei șoferi și un biciclist dupa ce polițiștii i-au depistat in trafic, sub influența bauturilor interzise. In satul Andrei Șaguna, polițiștii Serviciului Rutier au oprit in trafic un barbat de 39 de ani, din județul Argeș, care conducea un autoturism,…

- O intreaga familie din Ocna Mureș s-a ales cu inchisoare cu suspendare dupa ce toși membrii au incercat sa prosteasca organul de poliție, pentru a nu avea parte de o rapundere penala sau contravenționala. La un control in trafic, aceștia au fost opriți de catre polițiști. Tatal nu a vrut sa se supuna…