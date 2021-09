Deputatul Iulian Bulai (USR): „Țara arde și primul om din stat ne îndemnă să jucăm golf” Iulian Bulai, deputat USR il critica pe Klaus Iohannis, dupa ce a ales sa-și petreaca ziua de sambata la un eveniment, la care dupa care a incurajat romanii sa joace golf. „Țara arde, guvernul e in criza, avem pandemie, și primul om din stat ne indemna sa jucam golf. Un alt fel de a spune mancați cozonac daca nu aveți paine. Sper sa fie doar o declarație nefericita. Privesc cu tristețe și ingrijorare aceste declarații și acest comportament și ma intreb daca a meritat tot efortul și mobilizarea din 2014. Sunt nemulțumit. Foarte nemulțumit”, scrie pe Facebook. Iulian Bulai, președintele Comisiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, la evenimentului organizat de compania Dacia Renault cu prilejul decernarii premiilor Cupei de Golf „Paul Tomita”, ca golful, un sport care nu e deloc exclusivist si care ofera un foarte bun prilej de a petrece mai mult timp in natura, se poate practica…

- Deputatul USR Iulian Bulai il critica pe Klaus Iohannis, dupa ce președintele a ales sa-și petreaca ziua de sambata la un eveniment monden, dupa care a incurajat romanii sa joace golf. „Țara arde, guvernul e in criza, avem pandemie, și primul om din stat ne indemna sa jucam golf. Un alt fel…

- Presedintele Klaus Iohannis a testat, sambata, noul model Dacia Duster, varianta facelift produsa la Mioveni, el marturisind ca experienta sofatului a fost „pe masura asteptarilor”. El a apreciat modul in care economia a trecut peste criza sanitara si a incurajat Guvernul si mediul de afaceri sa mentina…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata ca, in ciuda pandemiei, firmele s-au pregatit si s-au adaptat corespunzator pentru continuarea activitatilor economice in siguranta si incurajeaza Guvernul si mediul de afaceri sa mentina un dialog permanent, “mai constructiv si mai orientat spre rezultate”.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la prezentarea noului Dacia Duster, ca incurajeaza Guvernul și mediul de afaceri sa mențina un dialog permanent, mai constructiv și mai orientat spre rezultate. „Ma bucur sa fiu aici și doresc sa ii felicit pe campionii acestui turneu, dar și pe campionul industriei…

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla sambata in judetul Alba, unde va participa la un eveniment organizat de compania Dacia Renault.Presedintele Klaus Iohannis va participa la evenimentul organizat de compania Dacia Renault cu prilejul decernarii premiilor Cupei de Golf "Paul Tomita" si prezentarii…

- Președintele Klaus Iohannis, VIZITA in județul Alba maine, la terenul de golf de la Pianu: Participa la prezentarea noului Dacia Duster Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va vizita județul nostru in cursul zilei de maine, 18 septembrie, in cadrul unui eveniment organizat de Dacia Renault. Acesta…

- Deputatul Marian Mina, vicepresedintele Comisiei de Transporturi din Camera Deputatilor, a dezvaluit, intr-o postare pe Facebook, ce se ascunde in spatele firmei aleasa de ministrul Transporturilor pentru reparatia tronsonului feroviar Lehliu - Constanta.