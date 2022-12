Deputatul Gabriel Zetea: Crăciun fericit și sărbători binecuvântate, dragi maramureșeni! Craciunul este o sarbatoare a familiei, a reunirii, a bucuriei și generozitații, dar și un bun prilej de recunoștința pentru ințelepciunea pe care o lasa asupra noastra anul care se apropie de final. Se spune ca omul sfințește locul, iar aici, in Maramureșul nostru binecuvantat, oamenii locului transmit cu sfințenie datinile și obiceiurile de la o generație la alta, in timp ce ecoul colindelor care vestesc nașterea pruncului Iisus rasuna mai lin decat oriunde. In Maramureș sarbatoarea Craciunului ii aduce acasa pe frații, parinții și copiii plecați peste hotare pentru a se bucura cu toți impreuna… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

